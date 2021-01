Região da avenida Beira-Mar terá restrições em Imbé

Após reunião realizada com órgãos de segurança pública, a prefeitura de Imbé publicou um novo decreto com medidas para conter as aglomerações na área do Guia Corrente, no Centro. Conforme o prefeito Ique Vedovato, as medidas valem até o dia 7 de fevereiro.

As medidas foram tomadas a partir de uma série de casos de aglomerações verificadas durante o feriado de Ano Novo. Por isso, a prefeitura vai intensificar medidas que evitem esse acúmulo de pessoas, a fim de evitar que surtos de casos de Covid-19 apareçam na cidade.

No decreto, fica proibida a utilização de som mecânico ou música ao vivo, em ambiente interno ou externo dos estabelecimentos comerciais e de serviços instalados na avenida Beira-Mar, em toda a sua extensão, seja em área pública ou privada, no período compreendido entre a 0h01 e as 8h dos sábados e dos domingos. Também não pode ser feita a utilização de qualquer tipo de som automotivo, bem como som portátil, nos locais acima mencionados, das 19h da sexta-feira e do sábado até às 8h do dia seguinte;

O decreto da prefeitura determina o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de serviço, instalados na avenida Beira-Mar, em toda a sua extensão e na região adjacente, no período compreendido entre as 3h do sábado e do domingo até às 8h. O trânsito no local e a permanência de veículos em área de estacionamento, seja ela área pública ou privada no período compreendido entre as 3h e as 8h do sábado e do domingo, na avenida Beira-Mar, está ventado. O comércio de produtos por ambulantes, das 19h da sexta-feira e do sábado até às 8h do dia seguinte, na avenida Beira-Mar, em toda a sua extensão e na região adjacente, também não poderá acontecer.