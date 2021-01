Operação em barragens de Caxias do Sul inicia nesta sexta-feira

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul, em parceria com as forças de segurança que atuam no município, inicia nesta sexta-feira a 14ª Operação Verão Seguro, a qual visa prevenir as mortes por afogamento nas represas do município. A equipe utilizará também um drone para vistoriar as áreas da Maestra, Samuara, Dal Bó, Faxinal e Marrecas.

Perigo constante e recorrente a cada verão, o uso das represas de Caxias do Sul por banhistas será fiscalizado não apenas aos sábados, domingos e feriados, mas também em dias de semana. Nesses locais, o banho é proibido, bem como a caça e pesca. Conforme decreto municipal vigente, o qual visa conter as aglomerações em virtude da pandemia da Covid-19, serão multadas as pessoas que estiverem sem máscara ou consumindo bebida alcoólica nesses espaços.