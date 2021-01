Larvicida contra o mosquito da dengue é aplicado em áreas de Sapiranga

A prefeitura de Sapiranga realizou, nesta semana, mais uma etapa das ações de combate ao mosquito borrachudo. Os agentes da Vigilância Sanitária (VISA) da secretaria de municipal de Saúde realizam a aplicação de larvicida biológico nos arroios e riachos do Morro Ferrabraz e demais localidades na zona rural, além das áreas de expansão urbana.

"Larvicida biológico age como alimento para as larvas depositadas na água, diminuindo a quantidade de futuros borrachudos. Por isso, é muito importante que não sejam lançadas águas residuais nos arroios e córregos", alerta o fiscal sanitário chefe da VISA, Élton José de Mello, que ressalta ainda a influência da mudança do clima no controle do borrachudo. "Passamos por um período de estiagem, onde os arroios estão com baixa vazão, diminuindo o alcance e efeito do larvicida", explicou.