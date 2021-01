Empresa de embalagens vai se instalar em Vera Cruz

Uma indústria do setor de embalagens da região anunciou que vai se instalar em Vera Cruz. A Screenset Embalagens vai fazer a transferência da sede de Santa Cruz do Sul para Vera Cruz. O empresário Jaime Melchior foi recebido pelo prefeito Gilson Becker e pelo secretário de Administração e de Planejamento, Finanças, e Atração de Investimentos, Leandro Claur Wagner, para tratar do investimento.

Conforme o titular das pastas, as tratativas para a vinda da indústria iniciaram ainda em 2018. "A Screenset é uma player importante do setor de embalagens, sendo a primeira empresa a anunciar investimentos no município em 2021", avalia o secretário. As obras, às margens da ERS-409, devem iniciar ainda em janeiro.

Para o chefe do Executivo, o anúncio ratifica uma das prioridades do novo governo, que é a atração de investimentos para o aquecimento da economia. Nos próximos dias, será encaminhado projeto de lei para a Câmara de Vereadores para aprovação de incentivos para a instalação da empresa.

De acordo com o empresário Jaime Melchior, a intenção de vir para Vera Cruz existia há bastante tempo. "Após encontrar a área de 4,7 hectares iniciamos a negociação com o município", registrou. A empresa está estabelecida há 11 anos em Santa Cruz do Sul.