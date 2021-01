Novo prefeito garante que três UPA's voltarão a funcionar em bairros de Canoas

Os prédios que voltarão a abrigar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Idoso, a UPA Niterói e a UPA Caçapava foram visitados pelo prefeito de Canoas, Jairo Jorge. Nesses locais funcionam atualmente outras modalidades de atendimento, que dependem de agendamento de horário. O objetivo é ampliar as equipes médicas e de enfermagem dessas unidades e desafogar o atendimento nos três hospitais da cidade.

A reabertura da UPA do Idoso integra as metas para os 100 primeiros dias de governo. "A visita ao local onde funcionava a UPA do Idoso foi fundamental para que possamos fazer um diagnóstico e tomar as medidas necessárias para a reabertura no menor prazo possível", enfatizou o prefeito. Também serão tomadas as medidas necessárias para o uso operacional das outras duas unidades como pronto-atendimento.

O secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, destacou a importância, sobretudo da UPA do Idoso, considerada estratégica no período da pandemia por concentrar o atendimento a um dos públicos mais afetados pelo coronavírus. "Os idosos precisam de uma atenção médica, farmacêutica e odontológica especializada", afirmou. O prédio abriga atualmente a UBS Imaculada. No local, foram identificados problemas como falta de ventilação e o consultório odontológico desativado por falta de profissional.

Além da retomada das UPAs, haverá o reforço da atenção básica. Uma das prioridades será a reabertura da UBS Pedro Luiz da Silveira, no bairro Rio Branco. Fechada há quase dois meses, a unidade está sem luz desde 11 de novembro, quando registrou um curto-circuito na rede elétrica. A Saúde já começou os estudos para retomar com segurança o atendimento na unidade. "Em tempos de pandemia é fundamental que as pessoas não se aglomerem em outros espaços e que tenham o atendimento mais próximo de sua residência", salientou Maicon.