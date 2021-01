Free shops de Uruguaiana terão pacote para visitantes de Porto Alegre

Empresas do setor terminaram 2020 com R$ 46 milhões de faturamento /JOÃO MATTOS/arquivo/CIDADES

Uma reunião realizada na sede do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, serviu para debater ações conjuntas que viabilizem um crescimento ainda maior do número de turistas em Uruguaiana.

O prefeito Ronnie Mello disse que o município vem alcançando um número excelente na recepção aos turistas, mas afirma que é necessário maior preparação, pois a tendência é de que o crescimento em 2021 seja ainda mais acentuado.

Conforme a Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana, se analisados os últimos três meses de 2020, os free shops obtiveram um resultado 40% superior ao faturamento em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, as lojas de Uruguaiana fecharam o ano com vendas que alcançaram a cifra de cerca de US$ 9 milhões - cerca de R$ 46 milhões.

Para melhorar ainda mais os índices do turismo de compras em Uruguaiana para 2021, uma iniciativa de um grupo de empresários que viabilizar a venda de pacotes de viagens a valores bem abaixo do mercado, com a inclusão no roteiro das lojas de free shops, comércio em geral, hotéis, bares e restaurantes. "Queremos com a união de todos, divulgar a marca da cidade em Porto Alegre e no restante do Estado, para que a rota do turismo de compras contemple a capital dos free shops do país com ainda mais força", disse José Pedro Teixeira, diretor da empresa Planalto Transportes, que está à frente do projeto.

As duas primeiras viagens, reunindo turistas de Porto Alegre, Santa Maria e São Borja estão previstas para acontecer nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro. O pacote deve custar cerca de R$ 180,00, com saída de Porto Alegre. Ao chegar à Uruguaiana, os turistas visitarão todas as lojas free shops, com retorno marcado para o final da tarde do mesmo dia. "Essa é uma opção, entre os vários ajustes que deverão ser analisados e implantados assim que o projeto comece a ser operado", ressalta Fabrício Moreira, diretor de marketing da empresa.

A meta também é inserir no projeto hotéis e restaurantes locais, tornando viável a proposta de viabilidade do turismo gastronômico. Para isso, o setor deverá ser convocado em breve para possíveis propostas de inclusão.