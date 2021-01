Com desconto de até 20%, carnês de IPTU serão entregues até o fim de janeiro aos contribuintes de Santo Ângelo

A secretaria municipal de Gestão de Finanças de Santo Ângelo anunciou que as carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos do exercício 2021, devem ser distribuídos a partir do final deste mês. A primeira parcela ou a quitação em cota única vencem no dia 10 de março.

Segundo o secretário Luis Alberto Voese, os documentos serão enviados pelos Correios e entregues nas imobiliárias, porém os carnês referentes às contribuições de terrenos urbanos devem ser retirados no Espaço Cidadão, que fica em frente à Câmara de Vereadores, nos primeiros dias de fevereiro.

Como em anos anteriores, o município oferece 20% de desconto para contribuintes sem dívidas de exercícios para o pagamento à vista e 7% na parcela paga em dia, a cada dia 10 do mês. Para os inadimplentes com a fazenda municipal, o desconto para a quitação em parcela única é de 10%.

Voese argumentou que o IPTU e a Taxa de Coleta de Resíduos 2021 não tiveram aumento real, apenas será aplicada a correção de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) do período 2020, de 4,31%. O secretário informou que o planejamento da gestão para 2022 é a emissão de boletos disponibilizando ao contribuinte a opção do pagamento eletrônico dos impostos e taxas municipais.