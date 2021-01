Prefeitura de Passo Fundo lança pacote de estímulo aos empresários locais

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, fez o lançamento nesta quarta-feira do programa "Acelera Passo Fundo". A iniciativa envolve um pacote de medidas que serão tomadas nos próximos três meses para fomentar o desenvolvimento econômico na cidade.

Entre os objetivos, está o incentivo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda, como explica o prefeito. "A prefeitura tem que ser o facilitador dos novos negócios. O 'Acelera Passo Fundo' é uma ação imediata, que vai agilizar os processos, permitindo maior celeridade nas liberações e nos licenciamentos. Nós precisamos garantir que quem quer empreender em nosso município possa fazer isso rapidamente", considera.

A implementação das ações destravará processos burocráticos que impedem a agilidade de inúmeras atividades e dificultam a abertura de novos negócios. "Nós temos vários empreendimentos, principalmente, em áreas como o da construção civil, que querem iniciar as obras e, assim, gerar emprego e renda, mas acabam encontrando dificuldades burocráticas. Precisamos despertar a economia, garantindo que os passo-fundenses possam ter trabalho e melhores condições de vida", afirma Pedro.

No pacote de medidas, o secretário de Desenvolvimento Econômico destaca a criação de um escritório para analisar projetos especiais, como a abertura de distritos industriais e de centros de distribuição no município. "Esse será um esforço de várias secretarias para que os projetos tenham agilidade", comenta.

Dentre as missões do programa está a organização de um mutirão para a liberação de obras a partir de fevereiro; criação de uma força-tarefa para facilitar processos pró-empreendedorismo, aprimorando a legislação municipal e elaboração de um Plano de Desenvolvimento Rural com ações de curto, médio e longo prazo. Ainda está contemplada a implementação do processo de alvará on-line para micro e pequenos empreendedores, criação de um escritório para projetos especiais para agilizar os processos e implementação de um programa para agilizar as guias de ITBI para imóveis sem débito ou divergências nos dados cadastrais

A prefeitura ainda planeja lançar um programa de acesso ao microcrédito e a execução do Programa Amplifica que, em parceria com a Faculdade IMED, tem o objetivo de conectar empresas e profissionais especializados da área de gestão. Com isso, a intenção é também mirar a ampliação da captação de recursos para usar no programa.