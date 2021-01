Pelotas vai promover censo previdenciário a partir de 18 de janeiro

O município de Pelotas terá o primeiro censo previdenciário em 2021. O decreto que define a forma de trabalho foi assinado pela prefeita Paula Mascarenhas há um mês, e a plataforma virtual está sendo concluída para que os servidores municipais da administração direta, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel), Sanep e Câmara de Vereadores respondam o censo da própria casa, sem precisar se deslocar.

O processo, que abrangerá cerca de 10 mil servidores ativos, inativos e pensionistas, começa dia 18 de janeiro e segue até abril. A diretora-presidente do Prevpel, Berenice Nunes, explica que o censo previdenciário é uma exigência legal e uma forma de atualizar o cadastro dos servidores e conhecer a massa trabalhadora do município. Apesar de cada pessoa ser responsável pela atualização do seu cadastro, tudo será supervisionado por uma equipe capacitada.