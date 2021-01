Feevale recebe verba para compra de equipamentos

A Universidade Feevale firmou convênio com o Ministério da Saúde para a aquisição de equipamentos e materiais que irão beneficiar a comunidade atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A verba, no valor de R$ 269.958,00, foi captada pela Diretoria de Inovação, por meio do Núcleo de Projetos e Captação de Recursos, e será utilizada ainda neste primeiro semestre do ano para equipar o Centro Integrado de Especialidades em Saúde (CIES) da instituição.

O recurso destina-se à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A intenção é fortalecer o atendimento especializado em saúde para usuários do SUS, visando contribuir para a redução da mortalidade prematura de adultos, da prevalência de tabagismo, dos índices de obesidade e da melhora dos hábitos de vida saudáveis. O atendimento, em âmbito laboratorial, está em consonância com as políticas prioritárias do Ministério da Saúde.

Serão beneficiados pacientes adultos e pediátricos do SUS de Novo Hamburgo e demais municípios da região, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que necessitem de atendimento especializado em diversas áreas. A Universidade Feevale atuará como centro de referência em doenças crônicas, atendendo à demanda da região.