Projeto vai criar roteiro turístico sobre a história de Butiá

Distante 80 quilômetros de Porto Alegre, a história de Butiá está ligada diretamente a descoberta das primeiras jazidas de carvão mineral no Brasil, em 1795, por um anônimo soldado português, natural de Rio Pardo. A palavra 'butiá' vem do tupi-guarani e está ligada a um grande misticismo indígena através de uma lenda. O pé de butiá também é considerada pelos índios uma árvore sagrada. Mas, o nome do município é atribuído a um solitário pé de butiá que ficava próximo à fazenda de dona Luiza Severina de Souza que, por volta de 1830, servia como ponto de referência a quem passava pelas estradas próximas à localidade.

O projeto, proposto pela secretaria de Cultura do município, com recursos disponibilizados via edital público em 2019 pelo Estado, será liderado pela Surya Projetos. Desse modo, serão escolhidos até 10 pontos turísticos com referências históricas do município que se consolidará em um roteiro. Após, Butiá receberá sinalização como forma de dar destaque a atração, com breve descritivo e sua importância no contexto da história da cidade. A iniciativa também tem o apoio do Museu Estadual do Carvão.

"A proposta é consolidar um percurso de locais e monumentos significativos para a história da cidade de Butiá. Cidade que teve sua existência marcada pela mineração, a urbanização da cidade se deu pela Companhia Mineradora do Alto Jacuí, que praticamente construiu todos os edifícios que deram estrutura ao funcionamento da cidade. Neste percurso, pretende-se, juntamente com as entidades promotoras da cultura do município, referenciar os principais pontos de evocação desta memória urbana", explica Clarice Ficagna.