Bento Gonçalves inicia preparativos para o período da vindima

A secretaria de Desenvolvimento da Agricultura de Bento Gonçalves prepara o cronograma de ações no interior do município para safra da uva, também conhecida como vindima. A operação "Bento na safra" já iniciou com limpeza, roçada, manutenção das estradas e iluminação.

Nesta terça-feira foi realizada uma reunião com os subprefeitos para organizar a programação. Conforme o secretário, Volnei Christófoli, as ações iniciam com um mutirão em Faria Lemos e seguem conforme a demanda da safra. "O interior de Bento Gonçalves é prioridade, e por isso já iniciamos o trabalho nas comunidades. Nossa programação seguirá o fluxo da safra e atenderemos todas localidades. Nossa missão é fazer com que o interior se desenvolva, e tenhamos a melhor safra de todas. Sempre claro, ouvindo o agricultor", disse.