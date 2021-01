Reunião debate ampliação do hospital de Gravataí

Um encontro buscou estreitar a relação entre a prefeitura de Gravataí e o Hospital Dom João Becker. O prefeito, Luiz Zaffalon, o superintendente do hospital, Antônio Weston, e o diretor médico, Fernando Issa estiveram reunidos para debater melhorias na instituição, principalmente no que diz respeito a Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS) e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com Antônio Weston a ampliação da Emergência SUS pode ser iniciada ainda no primeiro trimestre. "Estamos dependentes da questão do Covid-19, pois ela será implantada onde atualmente funciona o hospital de campanha. Certamente teremos a mais moderna emergência SUS do Estado", projeta.

O superintendente do hospital também está confiante na manutenção do alinhamento com a prefeitura. "Foi uma reunião bastante produtiva, na qual tratamos do crescimento do hospital. A integração dos profissionais da saúde aqui da cidade com o Dom João Becker vai ser outra constante em 2021. Acreditamos que o apoio institucional da prefeitura será fundamental para as melhorias que nosso hospital irá passar ao longo do ano", afirma.

Por sua vez, o prefeito novamente se colocou à disposição para apoiar projetos que visam a qualidade da saúde em Gravataí. "É importante reforçar que Gravataí, em todos os seus segmentos, está disposta a se integrar a esse projeto de expansão do Becker", afirmou o prefeito Luiz Zaffalon. Tanto ele quanto o vice-prefeito, Dr. Levy também devem auxiliar nas articulações políticas em nível estadual e federal para implementar outros importantes serviços de saúde na cidade. A UTI neonatal também está no radar para o hospital, mas ainda sem previsão.