Vacina falsa contra a Covid-19 era vendida em Caxias do Sul

O Brasil ainda não tem nenhuma vacina contra a Covid-19 aprovada para aplicação na população. No entanto, golpes relacionados ao imunizante são praticados em algumas cidades. A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da secretaria municipal da Saúde, recebeu denúncias sobre comercialização de vacinas para combater a Covid-19 em uma clínica particular da cidade, cujo nome não foi revelado.

A pasta esclarece que as doses que estão supostamente sendo vendidas são falsas e não protegem contra o vírus, logo, não têm eficácia no combate à doença. Também não se sabe ainda o que há no frasco aplicado nas pessoas, o que deve ser investigado nos próximos dias. Denúncias de comércio ilegal de vacinas podem ser feitas por meio do telefone 156, Alô Caxias, ou na Vigilância Sanitária.