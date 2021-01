Biotecnologia pode ajudar no combate à Covid-19 em Caxias

Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Caxias do Sul UCS usará a biotecnologia para criar um medicamento antiviral que anule a ação da Covid-19 sobre os infectados pela doença. O trabalho, liderado pelo professor Sidnei Moura e Silva, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da instituição, tem enfoque na análise de enzimas e proteínas que possam interagir com o RNA ou DNA do vírus. As mais eficientes serão selecionadas, dando espaço aos ensaios laboratoriais que avaliarão a eficácia prática da ação das moléculas contra o Sars-Cov-2, para a geração de novo medicamento.

"Não acredito que apenas uma única molécula terá capacidade de matar o vírus. Acredito que o caminho será desenvolver um coquetel de duas, três ou até quatro moléculas, em um processo semelhante ao que foi desenvolvido contra o HIV, para que consigamos eliminar o vírus ou, ao menos, impedir que ele tenha capacidade de se replicar", explicou o pesquisador.

Entre outras frentes de investigação científica estão a combinação de biotecnologia e medicina veterinária para análise de possível contaminação de animais domésticos pela Covid-19; a busca de soluções inovadoras e mais baratas para o diagnóstico com mais rapidez e eficácia; e a possibilidade de criação de uma espécie de sensor orgânico para identificação automática de indivíduos contaminados. Ainda não há uma data para que os testes sejam iniciados.

A iniciativa faz parte do Programa de Combate a Endemias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação do Ministério da Educação (Capes). A iniciativa consiste em um conjunto de ações de apoio a projetos, pesquisas e formação de pessoal de alto nível para enfrentar a pandemia da Covid-19 e temas relacionados a endemias e epidemias, no âmbito dos programas de pós-graduação de mestrado e doutorado do País.