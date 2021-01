Hospital de Santa Cruz do Sul volta a atender 24 horas por dia

O Complexo de Saúde Hospitalzinho, no bairro Santa Vitória, em Santa Cruz do Sul, retomou o atendimento 24 horas à população. A medida é uma das 33 metas elencadas pela prefeita Helena Hermany para serem cumpridas nos primeiros 100 dias de governo. Um termo de compromisso foi firmado entre a prefeitura e o Hospital Ana Nery e nos próximos dias será elaborado um termo aditivo ao contrato de prestação de serviços.

Desde 2017, o plantão médico 24 horas havia sido suspenso no local, sob alegação de baixa demanda e como medida de economia. No entanto, na visão da prefeita eleita, que tomou posse no dia 1, o serviço nesse horário atende a uma necessidade da população que mora na zona sul do município e tem o local como referência em atendimento de urgência e emergência. A reabertura da instituição de saúde no horário compreendido entre 23h e 7h do dia seguinte já foi realizado na noite passada.

Na avaliação da prefeita, a interrupção no atendimento do plantão noturno ao longo dos últimos dois anos tornou mais difícil a vida dos moradores dos bairros da zona sul. "As pessoas têm dificuldade em se deslocar até o Centro da cidade para buscar atendimento de urgência. São pessoas carentes, que precisam ter o serviço mais perto de suas casas", reforçou.

Ao dirigir-se a uma moradora do bairro, Helena lembrou da promessa feita no período de campanha e disse que espera que, a partir de agora, as portas da instituição de saúde estejam abertas 24 horas. "Sei o quanto esse foi o desejo da comunidade. Houve passeatas, manifestações e as pessoas foram ignoradas. Agora começa um tempo diferente, vamos escutar as pessoas e fazer aquilo que elas necessitam.

Durante o ato, a secretária municipal de Saúde, Daniela Dumke, falou que a reabertura do complexo no turno da noite é o início de um trabalho ainda maior que a pasta terá. "Vamos rever toda a questão da atenção básica para qualificar nossos serviços. Sabemos da importância que o Hospitalzinho tem para a cidade, principalmente para a comunidade da zona sul, que terá o atendimento 24 horas perto de suas residências", disse.

Com a retomada do atendimento noturno o Hospitalzinho passa a funcionar durante as 24 horas do dia, sem interrupção. Já o plantão pediátrico é realizado no horário das 17h às 23h.