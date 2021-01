Prefeitura anuncia medidas contra a Covid-19 em Taquara

Para conter o avanço de casos de Covid-19, a prefeitura de Taquara anunciou um pacote de medidas para conscientizar a população. Diversas campanhas e ações, como a mudança do Centro de Covid para um local apropriado ao atendimento da comunidade, o chamamento de enfermeiros concursados, o aumento da fiscalização dos protocolos e medidas de segurança e o lançamento do Selo Taquarense de Estabelecimento Seguro serão realizados nos próximos dias

"Nos preocupam os resultados das festas de final de ano, que devem aparecer nos próximos dias com o aumento de infectados. Nosso trabalho, neste primeiro momento, será o de conscientizar a população e os empresários. Sou contra medidas radicais, como o fechamento total do comércio. Pelo contrário, sou favorável a ampliar os horários, para atendermos por mais tempo a população e não concentrar atendimento em poucos horários", afirma a prefeita, Sirlei Silveira.

Conforme a prefeita, houve um relaxamento dos protocolos e medidas de higiene e segurança. "O fato é que precisamos ter uma atuação muito objetiva para os protocolos que não estão sendo cumpridos pelos estabelecimentos. Precisamos ter consciência de que se cada um fizer a sua parte, manteremos a saúde com condições de atender a todos", menciona.

Outra ação que dará maior conforto para a população e profissionais da Saúde será a mudança do Centro Covid de endereço. Atualmente, ele está em um prédio alugado, sem ar-condicionado ou banheiro para os pacientes. O futuro endereço será o prédio público da rua Bahia, no bairro Santa Teresinha, nos fundos do Ginásio Municipal Tancredo Neves. Além de climatização para os profissionais, há banheiros exclusivos para os pacientes e espaço arejado onde podem aguardar atendimento. Para potencializar a atenção na Saúde, serão convocados sete enfermeiros concursados nos próximos dias.