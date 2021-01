Fenadoce de Natal comercializou quase 180 mil doces ao longo de dezembro em Pelotas

A Fenadoce - Especial de Natal contou com ações solidárias, venda de doces online e apresentações culturais pelo YouTube, totalizou 178.475 unidades de doces comercializados. As ações iniciaram em 5 de dezembro e se estenderam até dia 31, combinando a tradição centenária do doce com a inovação da venda por aplicativo mobile.

"Foi um evento muito importante para a Associação das Doceiras. Muitas delas não têm ponto de venda próprio e dependem anualmente da Fenadoce, por isso adaptamos o evento a uma edição especial que também valorizou o comércio da nossa cidade e os artistas locais", reflete o gestor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Pelotas, Enio Ferreira. O evento levou para o comércio da cidade o "Selo da Formiga", que através do concurso cultural Doce Vantagem premiou com cestas de doces quem trocou notas fiscais acima de R$ 100,00 por cupons com a pergunta: "Por que a tradição doceira de Pelotas é tão importante?".

A edição especial da Fenadoce precisou inovar e se adaptar para viabilizar a venda de doces. "Estamos falando de uma tradição centenária e reconhecida como Patrimônio Imaterial do Brasil. Vender doces pelo aplicativo parece simples, mas envolveu uma logística nova para muitas doceiras", explica Enio. Segundo ele, o saldo é positivo. "Estamos muito satisfeitos de ter feito todos os esforços para a edição especial e ver o quanto isso ajuda a valorizar o que é de Pelotas", destaca.

Ao longo do mês foi possível acompanhar também as apresentações artístico-culturais da Fenadoce Cultural. As transmissões aconteceram diariamente à noite no canal do YouTube da feira e continuam disponíveis. "Além de ter sido uma forma de ajudar e valorizar os artistas locais, entendemos a atração também levou mais alegria para a casa de todos que estão passando por um momento difícil", salienta Adriane Silveira, gerente executiva da CDL Pelotas.