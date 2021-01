Nomes do novo secretariado de Santo Ângelo são apresentados

O prefeito reeleito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa anunciou a formação do secretariado de seu segundo mandato. Já com a reestruturação organizacional da prefeitura aprovada pela Câmara de Vereadores, o prefeito anunciou os responsáveis pelas 11 secretarias. Dentre os anúncios, as pastas de Educação e Desenvolvimento Social serão comandadas num primeiro momento por secretárias interinas.

O prefeito destacou a equipe de trabalho do primeiro mandato, salientando as incontáveis obras e ações realizadas em prol da comunidade e disse que a reorganização da estrutura administrativa foi feita para otimizar ainda mais os trabalhos, gerando economia sem perder a capacidade e eficiência no atendimento à população. "São inúmeros projetos que terão continuidade e outros tantos que serão implantados e buscamos nomes com perfis técnicos e políticos para cada pasta".

A estrutura organizacional da administração reduziu de 15 para 11 as secretarias municipais, além de promover a extinção de 34,74% das funções gratificadas (FGs), 15,45% dos cargos em comissão (CCs) e 26,67% das nomeações de agentes políticos (secretários). A economia projetada é superior de R$ 5,2 milhões para os próximos quatro anos.

Hélio Costa de Oliveira estará à frente da secretaria de Governo e Relações Instituicionais. Jorge Meirelles assume a pasta de Gestão de Recursos Humanos, enquanto Eliane Fátima Carpes Stiegelmeier será a interina na Educação. Já Luís Alberto Voese fica à frente da secretaria de Gestão de Finanças.

A pasta mais em evidência, por conta da pandemia, a Saúde será comandada por Flávio Christensen. Já a pasta de Planejamento Urbano e Habitação ficará com Vinícius Damião Makvitz. A pasta de Turismo ficará à cargo de João Baptista Santos da Silva; Desenvolvimento Rural com Álvaro Uggeri Rodrigues; Valdeci Teresinha dos Santos Braga, de forma interna, no Desenvolvimento Social; Francisco da Silva Medeiros no Meio Ambiente e Marco André München na pasta de Cultura e Esporte.