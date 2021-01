Prefeito de Gramado vê desafios na área econômica para 2021

O primeiro dia de expediente na Prefeitura de Gramado após o recesso de final de ano foi movimentado nesta segunda-feira. O prefeito Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi percorreram as dependências do prédio administrativo para cumprimentar os servidores. Luia, que ocupa interinamente o cargo de Chefe de Gabinete realizou, dezenas de atendimentos.

Para o prefeito Nestor Tissot, o ano será repleto de muitos desafios, principalmente na área econômica. "Iniciamos um trabalho intenso de diálogo com as mais diferentes classes representativas de Gramado, principalmente com nosso trade. Já prevíamos as dificuldades que a prefeitura enfrentaria ao longo do ano, principalmente relacionadas à questões financeiras. Vamos dar a volta e superar todas as adversidades e governar a cidade como um todo", destaca.

Vários secretários aproveitaram a oportunidade para conversar com suas equipes antes do início do expediente. "Iniciamos um novo ciclo na administração de Gramado, para isso é fundamental estarmos em sintonia com todos os setores da prefeitura. Nos próximos quatro anos não mediremos esforços para garantir que todos os projetos sejam atendidos, beneficiando toda nossa população", garante a secretária da Administração, Juliana Fisch.

Já o vice-prefeito Luia Barbacovi destaca o seu papel no governo. "Assim como falamos na campanha e reforçamos durante a posse, estarei diuturnamente atendendo a nossa comunidade. Na presença ou na ausência do prefeito, vou atender as demandas trazidas pela população. Acredito que assim teremos uma maior resolutividade dos problemas e o diálogo entre comunidade e Executivo será construída com muito respeito e confiança", revela Luia.