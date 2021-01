Relatório da UCS aponta retomada do emprego em 14 cidades

A Universidade de Caxias do Sul (UCS), através do Observatório do Trabalho, divulgou dados referentes à criação e fechamento de vagas de emprego em 14 municípios da Serra e do Litoral Norte no mês de novembro de 2020. Conforme o levantamento, todas as cidades pesquisadas tiveram saldo positivo, ou seja, mais contrataram do que demitiram funcionários no penúltimo mês do ano passado. O número confirmou uma sequência de retomada, após o período mais crítico da pandemia.

Em novembro foram abertos 4,6 mil empregos formais na região de abrangência da UCS, representando a continuidade da retomada do nível de empregos. Caxias do Sul foi a cidade que mais criou empregos, com 1,4 mil novos postos de trabalho. Em seguida, Vacaria, Bento Gonçalves, Torres e Canela apresentaram significativa criação de empregos com carteira assinada.

Ademais, a indústria foi o setor que mais abriu empregos na região, estando presente em sete municípios. Paralelo a isso, a maioria das cidades não apresentaram nenhum setor com saldo negativo e algumas delas tiveram um resultado para novembro de 2020 melhor que o auferido no mesmo mês de 2019.

O documento também trouxe dados do Estado. Em novembro, o Rio Grande do Sul registrou 103,7 mil admissões e 73,9 mil desligamentos, resultando em um saldo positivo de 29,8 mil, representando um acréscimo de 1,21% sobre o estoque de empregos formais. Dessa forma, o estoque do estado gaúcho foi de 2,5 milhões de empregos com carteira assinada.

O comércio e a indústria foram os setores que mais fomentaram o resultado positivo, registrando a criação de 11,3 mil e 8,2 mil empregos, respectivamente. Nenhum setor obteve saldo negativo, de acordo com o levantamento.