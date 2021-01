Área com 760 famílias em Tramandaí deve ser regularizada

Uma reunião no gabinete do prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto, buscou projetar a urbanização e regularização fundiária da localidade da Portelinha. A ação é uma iniciativa da juíza de Direito Laura Ullmann López com apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Tribunal de Contas, Registro de Imóveis e profissionais especializados.

"A Portelinha tem atualmente 760 famílias cadastradas. São cerca de quatro, cinco mil pessoas. Temos que entender que não são apenas números, são histórias de vida", disse a juíza. Para o prefeito, a regularização fundiária devolve dignidade às famílias. "É um esforço conjunto que irá beneficiar diretamente a nossa população, assim como já fizemos no Parque dos Presidentes e encaminhamos para o bairro Litoral", concluiu.