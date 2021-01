Hospitais de Canoas vão receber R$ 6,7 milhões do governo federal para aplicar em serviços de urgência

A secretaria municipal da Saúde de Canoas teve retorno positivo sobre recursos do governo federal para aplicar nos três hospitais existentes no município. O investimento de mais de R$ 6,7 milhões será destinado ao custeio das instituições para qualificar o atendimento aos canoenses que necessitarem de serviços de emergência.

Do montante obtido, R$ 3,6 milhões terão como destino a porta de entrada de urgência do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) ao longo de 2021, enquanto R$ 1,68 milhão beneficiará dezesseis leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Hospital Municipal de Canoas (HMC), antigo Hospital Universitário, integra a lista dos contemplados e sua UTI Pediátrica I receberá mais de R$ 670 mil no próximo ano. Já a UTI Adulto do Hospital de Pronto Socorro (HPSC) terá mais de R$ 765,7 mil para aperfeiçoar seus serviços e oferecer ainda mais qualidade à população de Canoas.

A portaria publicada no Diário Oficial pelo Ministério da Saúde só contempla Canoas graças à negociação realizada pela secretaria municipal da Saúde com o governo do Estado. A partir de um constante diálogo, originou-se o Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, que beneficia outras cidades da Região Metropolitana.