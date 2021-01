Prefeito eleito de Estrela quer reforma administrativa e planeja novas instalações para a região portuária

O novo prefeito de Estrela, Elmar Schneider, reafirmou os compromissos assumidos com a comunidade durante a campanha eleitoral e destacou que a proposta apresentada trabalhará em três eixos: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e gestão sustentável. Ele citou o projeto da reforma administrativa, encaminhado à Câmara, garantindo que, mesmo com menos secretarias, seu governo entregará serviços de melhor qualidade aos contribuintes.

Schneider citou ações que pretende realizar em cada área, quer seja na agricultura, cultura, saúde, educação, obras ou desenvolvimento econômico e reiterou a municipalização do porto. "Vamos fazer com que nosso porto volte a funcionar e aproveitar o espaço para a instalação de empresas. Não queremos mais estrelenses saindo daqui para buscar emprego em outras regiões", enfatizou.

O ex-prefeito, Rafael Mallmann, destacou a evolução do município nos últimos anos em todas as áreas. Ele afirmou que deixa ao prefeito Elmar Schneider muitas obras encaminhadas e R$ 26 milhões em caixa, dos quais R$ 11 milhões poderão ser usados pela nova gestão já no início do mandato.