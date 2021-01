Gramadotur capta verba federal para projetos de promoção da cidade

Como resultado da aproximação do Ministério do Turismo com a Gramadotur, a instituição firmou um convênio garantindo um aporte no valor de R$ 1,5 milhão em benefício do turismo da cidade de Gramado. As verbas destinam-se para uso exclusivo em serviços de marketing e promoção dos eventos no mercado brasileiro em 2021. Entre os serviços contemplados, estão a atualização de marca e construção de um novo manual oficial para o branding do destino turístico, com derivações para a Gramadotur e para o Expogramado, produção de múltiplos conteúdos em vídeo para veiculação na internet e em eventos presenciais, além da produção de comunicação visual e material gráfico de eventos do calendário oficial.

O recurso não ingressará no caixa livre da Gramadotur e somente poderá ser utilizado para os fins específicos do convênio. Ou seja, não servirá para o pagamento de quaisquer outras despesas correntes da autarquia. No entanto, a comercialização de produtos licenciados com as marcas registradas do município constitui, por lei, receita da Gramadotur, o que ressalta a importância de um trabalho consistente de marca por parte da autarquia, a fim de diversificar fontes e reduzir a dependência de bilheteria de eventos. A autarquia chegou a solicitar um repasse de verbas para a prefeitura no fim de 2020, por não ter conseguido realizar os espetáculos pagos do Natal Luz, fonte importante de recursos para o custeio das operações administrativas.

É a primeira que a Gramadotur é diretamente beneficiada com um repasse voluntário do Ministério do Turismo. "O Conselho de Administração tem direcionado esforços para que a Gramadotur se dedique a serviços de inteligência, estratégia e inovação. Nossas marcas precisam ser melhor apresentadas e monetizadas. Isso se refletirá nos produtos e serviços aqui industrializados ou comercializados, favorecendo o público e o privado. Somos reconhecidos em escala internacional. As dificuldades se tornam oportunidades à medida que todos buscamos fazer o que deve ser feito pela cidade, seus empreendedores e a sua população", afirmou Jorge Maldaner, presidente do Conselho da autarquia