Prefeitura de Canela mantém intervenção no Hospital de Caridade

O prefeito de Canela, Constantino Orsolin, renovou o período de intervenção no Hospital de Caridade de Canela pelo período de 180 dias. A instituição está sob administração da prefeitura desde abril de 2019, por conta de problemas financeiros. O chefe do Executivo ainda nomeou Vilmar da Silva Santos como novo interventor, que substitui Luiz Cláudio da Silva.

Para o ex-interventor, que deixou o cargo no fim de dezembro, um dos mais importantes avanços foi a implantação da UTI Covid-19. "Ninguém acreditava, mas provamos que era possível com a união de esforços entre poder público e iniciativa privada. O hospital é de toda a comunidade. Com o suporte da prefeitura de Canela, a população abraçou a causa. Temos 10 leitos de UTI Covid-19 habilitados e uma equipe altamente capacitada trabalhando para salvar vidas, além de um projeto sólido para a implantação da UTI Geral, que será permanente", destaca Luiz Cláudio, que vai continuar como titular da secretaria de Obras de Canela a partir de 1° de janeiro.

Além da UTI Covid-19, a casa de saúde recebeu diversas melhorias em sua estrutura física e tecnológica no último semestre. A insitutição realizou a troca do depósito de água quente, da máquina de secar e da máquina de vácuo, que garante maior limpeza dos materiais. Também foi reformado o tanque de ar comprimido. "Locamos o compressor de ar, o que vai gerar economia e autossuficiência na produção de gases. Vamos baixar o consumo mensal, que girava entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para R$ 3,5 mil com o aluguel", compara.

Outras reformas importantes são a da recepção e a dos leitos para convênios e particulares. "Também reformamos a rampa de acesso da recepção, a sala de espera do bloco cirúrgico e o banheiro para os acompanhantes no bloco", completa. Além de fazer obras em acordo com as normas da Vigilância Sanitária, o HCC investiu em equipamentos com padrão de hotelaria de grandes hospitais particulares. "Na nova ala de convênios, investimos em mobílias e equipamentos da maior qualidade. Todas as camas são elétricas, por exemplo", diz Luiz Cláudio.

O interventor observa que as obras continuam ocorrendo. Conforme Luiz Cláudio, uma nova ala para a instalação da futura UTI Geral e do Centro de Material Esterilizado (CME) está em ritmo acelerado. "Serão quatro andares. Além da UTI e do CME, o espaço vai abrigar consultórios para a ala de emergências, sala de medicação e as novas farmácia, maternidade e leitos particulares", antecipa.