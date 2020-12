EMPREENDEDORISMO Notícia da edição impressa de 31/12/2020. Alterada em 31/12 às 03h00min Vereadores de Santa Maria vão apreciar texto que implementa a lei de liberdade econômica no município

Com o foco em reduzir burocracias para a atração de investimentos para Santa Maria, a prefeitura protocolou, na Câmara de Vereadores, uma proposta que trata da lei da liberdade econômica. O projeto tem como base as leis já aprovadas nos níveis federal e estadual, com incrementos locais.

A proposta, que está pronta desde maio deste ano e vinha sendo atualizada, visa definir normas que protegem a livre iniciativa diminuindo a participação pública na intermediação e regularização de atividades. Para isso, a intenção é legitimar a boa fé do cidadão, em que o empreendedor, assumindo seus compromissos, sempre merece confiança. As consequências passam por agilizar a abertura segura de empresas de baixo risco, dinamizar novos negócios e gerar emprego e renda.

"Para toda esta efetivação, entendemos que precisávamos preparar o município no que diz respeito a estrutura física e qualificação de servidores. Tudo para que a lei se torne eficaz, aplicável e que atenda aos anseios da população. Esses arranjos internos nos remeteram a concluir a lei local", reforça o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Ewerton Falk.

"Um dos principais entraves encontrados na administração pública é a burocracia. Porém, para vencê-la, precisamos ter responsabilidade social, sem nenhum tipo de facilitação e, sim, agilização e compartilhamento de responsabilidades entre o cidadão e o poder público", esclarece o prefeito Jorge Pozzobom, que passou a contar também com as proposições do vice-prefeito eleito, o empresário Rodrigo Decimo. Nos próximos dias, o projeto passará por avaliações nas comissões da Câmara de Vereadores.