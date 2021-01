Trecho de 23 quilômetros da ERS-165 recebe obras de pavimentação

Uma obra esperada há décadas pela região das Missões será concluída em 2021, o asfaltamento da ERS-165, entre São Luiz Gonzaga e Rolador. Desde outubro, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) está com frentes de obras no trecho de seis quilômetros da rodovia ainda sem pavimentação. Ao todo, a ligação tem 23,8 quilômetros e vai receber a pavimentação para melhorar as condições de trafegabilidade no trecho.

Atualmente, é realizada a terraplenagem e, na sequência, começa a colocação do pavimento. Por fim, o trecho será sinalizado para que, então, possa ser liberado aos motoristas. "Estamos fiscalizando os trabalhos para garantir que os serviços sejam executados com rapidez e qualidade. Conforme o andamento das atividades, será possível finalizá-las em abril", afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O investimento total na ligação entre São Luiz Gonzaga e Rolador é de R$ 24,2 milhões. Os recursos são oriundos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A estrada também tem frentes de obras nos 12 quilômetros entre Cândido Godói e Cerro Largo, com prazo semelhante para ser concluída.

Nesse trecho - que conta com aporte de R$ 18 milhões da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) -, os serviços de pavimentação devem ser concluídos nos próximos dias. Em janeiro será finalizado o asfaltamento de dois quilômetros entre a ERS-165 e a BRS-392. Nesse trecho serão investidos de R$ 2 milhões para as obras.