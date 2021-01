Economia com manutenção de veículos leves e pesados superou R$ 2,5 milhões em quatro anos em Santo Ângelo

O Departamento de Manutenção de Controle de Frotas, órgão vinculado à secretaria municipal da Fazenda de Santo Ângelo, apresentou relatório de investimento na manutenção das frotas leves e pesadas de propriedade do município. Conforme o documento, um comparativo com o último ano da gestão do ex-prefeito Valdir Andres (2016), quando foram gastos R$ 2.288.186,60, aponta que já no primeiro ano sob o comando do prefeito Jacques Barbosa, com a revisão de contratos junto às prestadoras de serviço, o custo caiu para R$ 1.280.219,10, representando uma economia superior a R$ 1 milhão para os cofres públicos. A economia refere-se a despesas com peças, consertos, reparos e serviços de mecânica em geral, baterias, pneus, câmaras de ar, borracharia e manutenção e conservação da frota.

De acordo com o coordenador do departamento, Adilson Almeida, mesmo com a elevação de preços de autopeças e dos serviços em função da inflação e da alta do dólar no período de 2017 a 2020, a economia com a manutenção da frota é de mais de R$ 2,5 milhões em quatro anos. Segundo Adilson, mesmo com a alta de preços, a média anual de custo com oficina e autopeças ficou em pouco mais de R$ 1,6 milhão, bem abaixo dos mais de R$ 2,2 milhões gastos em 2016. "É preciso lembrar também que a frota foi ampliada em 49 veículos e, mesmo assim, os custos de manutenção estão em abaixo dos praticados em tempo anterior", pontuou.

O principal fator, explica Adilson, está relacionado à revisão contratual e à chamada de nova licitação que reduziu de R$ 99,00 a hora trabalhada para R$ 29,90, referente aos serviços de conserto de veículos da frota leve do município. "Este novo processo licitatório foi o principal responsável pela economia milionária da atual gestão na prestação de serviços. Fizemos acompanhamento permanente nos orçamentos para a manutenção e usamos rigor no uso dos veículos oficiais", afirmou o coordenador.