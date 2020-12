Prazo para pagar o IPTU 2021 em Passo Fundo é estendido

Devido a um problema na entrega dos carnês, a prefeitura de Passo Fundo anunciou a prorrogação do pagamento da cota única 1 do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os contribuintes poderão pagar até o dia 15 de janeiro. O secretário de Finanças, Dorlei Maffi, pontua que o desconto de até 20% será mantido mesmo com a mudança no prazo. "O prazo precisou ser alterado por conta de dificuldades nas entregas dos carnês, mas o desconto será preservado", enfatiza.

O IPTU 2021 de Passo Fundo pode ser pago em conta única (de duas formas) ou em oito parcelas. Os proprietários que efetuarem a quitação até o dia 15 de janeiro terão desconto de até 20% no valor; já os que preferirem realizar um pagamento na cota única 2, até o dia 18 de fevereiro, contarão com desconto de até 7%. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento, sem desconto, poderão pagar a primeira parcela até o dia 15 março.

O atendimento presencial é realizado das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, na Rua Antônio Araújo, 1002, no antigo prédio da Justiça do Trabalho. Em função da pandemia e da capacidade de pessoas atendidas simultaneamente, é preferível que ele seja agendado.