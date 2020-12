Câmara devolve quase R$ 4 milhões à prefeitura de Gravataí

A Câmara de Vereadores de Gravataí devolveu mais R$ 3,9 milhões para o município em 2020. O valor é relativo a recursos públicos economizados pelo Legislativo ao longo do ano.

O presidente do Legislativo, vereador Neri Facin, destaca que a economia de gastos é a marca da Câmara. "Essa devolução é resultado de gestão séria e comprometida com o município. A Câmara de Gravataí é uma das mais que economiza recursos no estado do Rio Grande do Sul. O nosso Legislativo utiliza menos de metade dos recursos que poderia usar legalmente e ainda consegue devolver dinheiro para a prefeitura", afirma.

O total de recursos economizados foi de R$ 3.913.083,91. O valor foi repassado para a prefeitura de Gravataí. "São recursos públicos que estão retornando para o cidadão gravataiense e vão ser utilizados em saúde, educação, segurança e nos demais serviços prestados pelo município", ressalta o presidente.

"Neste momento de dificuldade por conta da pandemia, estamos dando o exemplo e cortando gastos. A nossa gestão teve muita responsabilidade com os recursos públicos e o resultado é essa economia de quase R$ 4 milhões", destaca Neri.