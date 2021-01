Orçamento da prefeitura de Parobé será 5,5% menor

Os vereadores de Parobé aprovaram por maioria o projeto de lei que fixa a receita e as despesas para o exercício econômico-financeiro de 2021. No projeto enviado pela prefeitura, a estimativa do orçamento do município é de R$ 170.3 milhões, montante 5,5% menor do que o aprovado para 2020, quando a Lei Orçamentária estimou a receita e despesa de R$ 180.3 milhões.

"Apresentamos emendas ao projeto em sua maioria direcionadas às áreas da saúde e mobilidade urbana. Durante a análise entendemos que há uma responsabilidade do Executivo em manter a previsão coerente com a redução necessária de gastos públicos", comenta o presidente da Comissão de Finanças, Antônio Carlos dos Santos.

Além deste, os vereadores também aprovaram uma outra lei que prevê descontos e estabelece as normas para o parcelamento da arrecadação do IPTU de 2021. Segundo o texto, o Executivo fica autorizado a conceder até 10% de desconto aos contribuintes.