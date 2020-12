Geladeira é transformada em estante para livros compartilhados em Canoas

O Centro de Referência em Transtorno do Espectro Autista (Certea) de Canoas ganhou um atrativo, que deve tornar mais alegre a passagem de crianças, jovens e familiares pelo local. Trata-se de uma "geloteca", uma geladeira adaptada e transformada em estante de livros compartilhados. O equipamento foi instalado no local para promover a leitura e levar conhecimento aos usuários do Certea, bem como deve servir de ferramenta para inclusão.

A vice-prefeita de Canoas, Gisele Uequed, comentou a iniciativa e falou sobre a importância dela e como colaborar. "O nosso Centro de Referência é para atender os filhos, mas montamos um espaço de conhecimento para colocar livros e revistas sobre o autismo que estará à disposição de todos usuários e familiares. Quem tem em casa livros sobre o assunto e quer passar esse conhecimento adiante, poderá doar esses materiais para que os familiares possam ter ainda mais conhecimento", explica.

A ideia da instalação partiu dos artistas e produtores culturais canoenses Adriano Dplay e Gui Menezes, que coordenam o projeto, e foi aceita pela prefeitura de Canoas. Essa é a vigésima "geloteca" da cidade. "Nós transformamos geladeiras velhas em armários de livros, cada um com uma arte exclusiva e assim levamos literatura, cultura e o trabalho dos artistas locais para as pessoas. Estamos promovendo conscientização através deste trabalho", explica.

O Certea fica na rua Araça, 74, no Centro, em uma sede própria, inaugurada junto com o serviço. O serviço vai além do diagnóstico e oferece acolhimento aos usuários, através de atendimentos com fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional. No local, são atendidas crianças e adolescentes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas de Saúde da Família de Canoas.