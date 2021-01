TURISMO Notícia da edição impressa de 04/01/2021. Alterada em 04/01 às 03h00min Bento Gonçalves calcula em R$ 87 milhões o prejuízo com a pandemia

A secretaria de Turismo de Bento Gonçalves divulgou o fluxo turístico e perfil dos visitantes que estiveram na cidade ao longo do ano. De acordo com os dados, nos meses de janeiro e fevereiro, em que ainda não havia a pandemia decretada, foram registrados 281.834 visitantes, dado superior ano anterior (238.238).

Já total de visitantes de 2020 de janeiro a novembro somou 701.866. Em 2019, esse número foi 1.504.658 visitantes. A queda total chega a 53,3% no número total de turistas. "Para entendermos economicamente o impacto da pandemia, se cada visita equivale a R$ 109,34 de ticket médio, que foi o que tivemos no ano passado, o total de recursos que deixaram de circular no turismo em 2020 foi superior a R$ 87 milhões", destaca o secretário municipal de Turismo, Rodrigo Parisotto.

Nesses dois primeiros meses, Vale dos Vinhedos foi à rota mais visitada, seguida por Caminhos de Pedra e Vale do Rio das Antas. Cantinas Históricas e Encantos de Eulália se mantiveram praticamente iguais nos números de visitantes. No primeiro trimestre de 2020, houve queda no número de visitantes, sendo 331.021 (2020) e 354.753 (2019). O total de visitantes nos meses de abril, maio e junho de 2020 somaram 38.870, e em 2019 esse número foi 351.859, uma queda de quase 90% por conta das restrições.

Os números acumulados de julho, agosto e setembro de 2020 foram 127.527. Em 2019 esse número foi 4 vezes maior somando 473.277. "Um detalhe importante do terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre foi que houve um salto no tempo de permanência do turista, o que era apenas dois dias, uma pernoite em abril, maio e junho, saltou para três dias e duas pernoites, em julho, agosto e setembro", destaca Parisotto.

Ainda conforme o gestor da pasta, outubro foi o melhor mês do ano. Somou 108.486 visitantes, ante 146.021 do ano passado. "O Observatório Turístico de Enfrentamento à Covid-19 apresentava dados que menos de 1% dos contaminados tinham origem no setor turístico, o que demonstrava que as ações funcionavam bem", disse o secretário. Em relação à ocupação média da hotelaria, os dados demonstram que enquanto 2019 teve por média 46,01% de ocupação, 2020 chegou a 27,14%.