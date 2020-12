Decreto libera espaços públicos e veta Réveillon em Pelotas

A prefeitura de Pelotas publicou um novo decreto em que permite a permanência de pessoas em locais públicos abertos. Para o funcionamento de restaurantes e bares, medidas específicas são definidas, e estão proibidos eventos públicos de Ano Novo.

O comércio em geral pode funcionar entre as 6 e 23h, com acesso de público até as 22h, sem limitação de dias de funcionamento. Os estabelecimentos devem observar o teto de ocupação de 30% previsto no Plano de Proteção e Prevenção Contra Incêndios (PPCI).

As academias em geral, inclusive as de condomínios, devem respeitar o distanciamento mínimo de 10 m² por pessoa de área útil, sem contato físico e material individualizado. Os estabelecimentos podem operar com 50% dos trabalhadores, com funcionamento das 6 às 23h, com acesso de público até as 22h. O mesmo vale para clubes sociais, esportivos e similares.

Os bares e restaurantes no município devem observar o teto de operação de 50% dos trabalhadores e de 30% da lotação, com grupos de, no máximo, seis pessoas por mesa, com funcionamento entre as 6 e as 23h. Caso a bandeira laranja seja mantida na divulgação preliminar do distanciamento controlado, na sexta-feira, os estabelecimentos comerciais de alimentação e de entretenimento, que possuam música ao vivo, podem retornar com as apresentações, seguindo os mesmos protocolos de teto de operação e de distanciamento entre mesas, além de grupos de, no máximo, seis pessoas por mesa, as quais deverão permanecer sentadas, ficando proibida a prática de dança.

Sobre os eventos de Ano Novo, a prefeitura proibiu os eventos públicos na cidade, sendo permitidos, apenas, comemorações particulares, desde que restritas ao núcleo familiar. Os bancos, lotéricas e similares deverão providenciar a organização das filas, observando o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas. O teto de operação permitido será o determinado pelo governo estadual, de 75% dos trabalhadores.

Minimercados, supermercados, macroatacados, padarias, açougues, peixarias e fruteiras também podem funcionar entre as 6 e as 23h, com acesso de público até as 22h. O teto de operação permitido é o de 75% dos trabalhadores, devendo ser seguidas todas as medidas preventivas ao coronavírus.