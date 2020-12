Campanha repassa alimentos para hospital de Gravataí

O Hospital Dom João Becker de Gravataí recebeu doação de alimentos da campanha Troco Solidário, da rede de supermercados Unisuper. Ao todo foram mais de 1.100kg de alimentos (feijão, arroz, massa, açúcar e amido de milho), 252 litros de leite, 180 litros de óleo de soja, 96 potes de margarina e 100 caixas de gelatina. Todos os alimentos serão destinados às refeições dos pacientes do hospital.

A campanha foi reativada pela Rede Unisuper recentemente e as entregas vão ocorrer no intervalo de seis a 12 meses, de acordo com o montante arrecadado. Os valores são acumulados a partir do troco das compras, doado de maneira voluntária pelos clientes do supermercado. "A ajuda aos hospitais das cidades onde a Rede Unisuper está presente é fundamental e nos sentimos muito felizes em poder contribuir através do Troco Solidário", afirma a gerente de marketing do Unisuper, Kátia Oleques da Silva.