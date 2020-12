Prefeitura cancela gratuidades nos ônibus de Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou que o passe livre gratuito aos idosos com idade entre 60 e 65 anos incompletos está cancelado. Porém, aqueles beneficiários que estiverem inscritos no Cadastro Único terão a gratuidade mantida.

O Cadastro Único atende às pessoas com renda familiar de até três salários mínimos ou meio salário mínimo, per capta, em cada família. Em Caxias do Sul, o Cadastro Único está localizado na rua Os Dezoito do Forte, nº 1.222, no Centro. A prefeitura alerta que, para se regularizar, será preciso entrar em contato pelo telefone 3201.7800, ou pelo WhatsApp (54) 98402.8420, e agendar um horário para atendimento. Ao concluir os trâmites no Cadastro Único, o idoso terá que ir até a Central de Relacionamento com o Cliente da Visate, para validação do cartão, na rua Bento Gonçalves, 2019.

No momento do atendimento, serão exigidos alguns documentos, como RG, CPF e/ou Título de Eleitor comprovante de residência, Carteira de Trabalho, Cartão Bolsa Família (se possuir) e comprovante de renda (se possuir). Após análise de cadastro, será definido se o beneficiário terá direito à gratuidade.