EVENTOS Notícia da edição impressa de 30/12/2020. Alterada em 30/12 às 03h00min Imbé é mais uma cidade do Litoral Norte a anunciar que festividades do Réveillon 2021 estão canceladas

Assim como a vizinha Tramandaí , a prefeitura de Imbé decidiu pelo cancelamento das atividades de Réveillon, tradicionalmente realizadas no Centro e na Zona Norte. A decisão de não promover eventos públicos que possam gerar aglomeração foi confirmada pelo prefeito Pierre Emerim. Também não haverá queima de fogos de artifício.

Sobre a queima de fogos, a decisão também vai ao encontro dos apelos das pessoas que lidam diretamente com animais, crianças, idosos e pessoas com sensibilidades sensoriais. "A queima de fogos é um espetáculo lindo, admitimos isso, mas é inviável investir um recurso considerável num show pirotécnico silencioso. Tivemos e seguiremos tendo outras prioridades", explica Pierre. "Além disso, temos uma legislação própria que proíbe a soltura de fogos", diz o prefeito.

Quanto aos tradicionais shows musicais, a decisão trabalhada em conjunto com a secretaria municipal de Turismo, Desporto, Indústria e Comércio foi a de cancelar as apresentações públicas que pudessem causar aglomerações. "Na beira da praia ou em qualquer outro lugar aberto, torna-se impossível controlar o acesso de público ou o uso de máscara, por exemplo. Por isso, infelizmente, tivemos que optar pelo cancelamento dos shows, em respeito às regras sanitárias e, principalmente, à saúde pública", pondera Uiraçu Pinto, que está à frente da pasta.

Outras ações, como fechamento da avenida Beira-Mar e do Guia Corrente, no Centro, também serão executadas para reduzir os pontos críticos que possam causar aglomerações. A fiscalização atuará em parceria com a Guarda Municipal e a Brigada Militar para autuar comércios e pessoas que estejam desrespeitando as regras sanitárias.