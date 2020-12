Universidade La Salle planeja investir R$ 3,6 milhões no ano que vem

A Universidade La Salle, em Canoas planeja ampliar sua rede de ensino a distância (EAD) em 2021. A instituição chegará ao final de 2020 com 37 unidades em nove estados brasileiros. No segundo semestre de 2020, oito novas unidades foram inauguradas. No Estado, foram lançadas sedes em Alvorada, Ivoti, Venâncio Aires e Estância Velha.

A busca por parcerias para unidades é um processo extenso e seletivo, explica a Especialista de Expansão e Relacionamento da Universidade La Salle, Gisele Possebon "Além de buscar novos investidores, procuramos por novos parceiros que estejam alinhados aos propósitos da universidade, que queiram ter um negócio sustentável e, ao mesmo tempo, valorizem a qualidade e acolhimento como diferencial", explica. Para 2021, a universidade pretende expandir suas unidades nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

A ideia é que, em 2021, 30 novos polos serão abertos com investimento de R$ 3,6 milhões. "A principal estratégia é expandir no RS, em algumas regiões que o mercado indica como potenciais para o EAD. A verba aprovada para investimentos na expansão tem foco na prospecção de investidores, com experiência no segmento educacional, para tornarem-se parceiros da universidade", explica o pró-reitor de Administração da Universidade La Salle, Vitor Benites. Ele conta que foram investidos cerca de R$ 660 mil em 11 novos polos em 2020.

"Nossa estratégia vem sendo firmar parcerias com investidores no estado do RS, como forma de fortalecer nossa marca. Além disso, buscamos alianças estratégicas com instituições congêneres (Confessionais, Comunitárias, etc) que apresentam interesse em atuar na educação a distância. Ao mesmo tempo, elas possuem uma relação com comunidades onde não estamos inseridos, favorecendo uma maior atratividade da nossa oferta de cursos a partir da associação das marcas", explica Benites