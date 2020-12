Univates oferece ultrafreezer para armazenar vacinas contra a Covid-19

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) irá colocar à disposição do governo do Estado um ultrafreezer para o armazenamento das vacinas contra a Covid- 19. A iniciativa é uma ação da reitoria, em parceria com o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) e da secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia.

A universidade conta com os equipamentos para realizar pesquisas no Programa de Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado em Biotecnologia e no Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates). Com capacidade de 585 litros, a estimativa é de que o ultrafreezer comporte 200 mil doses da vacina em uma temperatura inferior à -70ºC, definida para a conservação das doses e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com a diretora de Inovação e Sustentabilidade da Univates, professora Simone Stülp, a expertise de uma universidade é fundamental para o controle e combate à pandemia do coronavírus. "As instituições de ensino superior têm um papel fundamental neste momento de pandemia. Seja no estudo da doença, desenvolvendo vacinas ou ainda em processos de desinfecção, além da disponibilização de infraestrutura para apoio às estruturas de saúde. Nós atuamos de forma muito próxima das demandas que estão surgindo neste momento, demonstrando a importância do conhecimento e do desenvolvimento da ciência", salienta.