Equipamentos são entregues ao hospital de São Jerônimo

Prefeitos da Região Carbonífera entregaram uma série de equipamentos ao Hospital de Caridade de São Jerônimo. A aquisição foi feita pelos municípios, em conjunto, e busca auxiliar o hospital, que é referência de toda a região.

A entrega foi feita ao diretor administrativo do hospital, João Batista Pozza, pelo presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Asmurc) e prefeito de Minas do Leão, Miguel Almeida, e pelos prefeitos de Arroio dos Ratos, Luciano Rocha, de São Jerônimo, Evandro Heberle, e de General Câmara, Helton Barreto. A Asmurc e o Consórcio dos Municípios doaram equipamentos que somam R$ 51 mil de investimento. A lista inclui bombas infusoras universais para dieta e medicação, monitor multiparamétrico com capnografia, cama hospitalar elétrica com colchão, aparelho de pressão robô, oxímetro portátil e aspirador cirúrgico à vácuo.

"O Hospital de Caridade de São Jerônimo sempre foi importante para a região, mas especialmente neste ano entendemos que era preciso somarmos esforços e ajudarmos a instituição enquanto prefeitos de municípios que têm neste hospital a sua maior referência", destacou Almeida. Ele explica que os municípios tomaram conhecimento das necessidades do hospital e, diante da falta de envio dos itens por parte do Estado e, também, pela falta de condições financeiras da própria instituição, os prefeitos decidiram se unir e ajudar.

"Lutamos muito para termos leitos de UTI no Hospital de São Jerônimo e conseguimos a destinação de 10leitos. Agora, nossa intenção foi auxiliarmos com equipamentos que têm uso cotidiano na rotina hospitalar, mas que nem sempre se consegue adquirir", disse o líder da associação.