Escolas de Esteio receberão kit multimídia para 2021

As 188 salas de aula de turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, das 20 escolas municipais de Educação Básica de Esteio, vão passar a contar com projetor multimídia, tela de projeção, sistema de áudio com quatro caixas de som, um notebook e acesso à Internet. É o projeto Sala Conectada, que vai permitir o uso de uma variedade maior de recursos de imagens e som no aprendizado. O primeiro ambiente com todos os equipamentos já instalados foi entregue na escola Alberto Pasqualini.

O secretário municipal de Educação, Wagner Chagas, frisou as transformações que a medida vai trazer para as escolas esteienses. "A ideia é cada vez mais deixar de ser uma instituição de ensino para se transformar em instituição de aprendizagem. O projeto permitirá a realização de atividades híbridas, presenciais ou a distância, e multimodais, integrando o uso de meios físicos, como o livro, caderno e quadro, aos digitais", explicou.

A previsão é que ao longo do primeiro trimestre do ano letivo todas as 188 salas já tenham os aparelhos instalados. O prefeito Pascoal citou que serão investidos cerca de R$ 2 milhões na aquisição dos aparelhos para a Sala Conectada. "Vamos passar a ter uma estrutura que poucas redes têm, inclusive entre as instituições privadas", complementou.