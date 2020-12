São Leopoldo tem saldo positivo de empregos no ano

Conforme os dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, São Leopoldo foi o município com o segundo maior saldo de empregos entre todas as cidades gaúchas e o primeiro entre os dez maiores municípios do Rio Grande do Sul. O saldo positivo é de 1.417 empregos formais criados no acumulado do ano, entre janeiro e novembro. Apenas Vacaria, com saldo de 1.871, apresenta desempenho superior.

No mês de novembro, o saldo foi de 570 vagas. Foram 3.065 admissões e 2.495 desligamentos. No acumulado do ano, São Leopoldo registra 22.479 admissões e 21.062 desligamentos, formando o saldo de 1.417 empregos formais com variação positiva de 2,6% no ano. São Leopoldo também é a única a apresentar saldo positivo no acumulado do ano entre as 10 maiores do Rio Grande do Sul.

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, destaca que o resultado demonstra acertos. "O ano de 2020 foi de enormes desafios, especialmente pela pandemia, com isso nos desafiamos a reforçar nossas ações de saúde, também tomamos medidas para manter a renda e o emprego da população, e como se pode verificar os setores que ajudam a puxar esse crescimento são a indústria e a construção civil que não teve interrupção durante a pandemia, isso é resultado dessa sinergia entre poder público, e os setores econômicos", destacou o prefeito.