Tecnologia ajuda na compilação de dados para decisões em hospital de Santa Rosa

O hospital Vida & Saúde de Santa Rosa montou um centro de inteligência, reunindo os indicadores de desempenho de cada setor do hospital, atualizados em tempo real. O local, que conta com uma ilha de seis computadores conectados em rede verifica a resolutividade e produção dos setores do hospital e promove, a partir destes dados, ações que refletirão em um atendimento mais eficiente aos pacientes e com mais assertividade. "

Um software voltado à inteligência de negócios e gera indicadores em tempo real, que ficam disponíveis para avaliação dos gestores a qualquer momento. Através de painéis gráficos, é possível visualizar dados como taxa de ocupação, número de atendimentos, produção dos colaboradores, entre outros.

Além deste espaço dedicado à Inteligência, o software permite facilidades como acesso aos dados em dispositivos móveis, via tablet e smartphones, recebimento de alertas por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens, informando sobre as metas dos indicadores. "Buscamos uma ferramenta completa, já utilizada em outras instituições hospitalares, e que de fato, irá oferecer agilidade e qualidade na análise das informações registradas no Tasy, sistema que está integrado com todas as áreas da instituição, explica o supervisor do setor de Tecnologia da Informação, Marcelo de Paula.

Em fase final de estruturação, o novo software deverá ser implementado em sua totalidade ainda no início do próximo ano, quando deve ser concluído a parametrização dos dados. A partir dessa finalização da implementação, o hospital deve contar com um modelo melhor para os profissionais. "Nossa missão é oferecer uma assistência hospitalar modelo, visando a qualidade e a segurança dos pacientes, e é neste sentido que pensamos nos investimentos e ações", destaca a diretora-geral da instituição, Vanderli de Barros.