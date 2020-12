Unimed inaugura posto de atendimento em Xangri-lá

A Unimed inaugurou uma unidade de atendimento e testagem na Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida (Saba) - Sede Campestre, em Xangri-lá. No local, são disponibilizados atendimento médico adulto e pediátrico para pacientes com síndrome respiratória e serviço laboratorial para o exame de detecção do novo coronavírus, o RT-PCR, por biologia molecular.

A unidade atende clientes da Unimed e particular e funciona todos os dias da semana, das 8h às 20h, até o dia 28 de fevereiro. A nova instalação integra as diversas ações que a cooperativa realizou com relação ao enfrentamento da Covid-19. "A unidade reforça o nosso propósito de fazer a diferença no cuidar das pessoas, oferecendo um serviço de indiscutível qualidade assistencial e promovendo a melhor experiência de atendimento", destaca o diretor de Recursos e Serviços Próprios da Unimed Porto Alegre, Plinio Vicente Medaglia Filho.