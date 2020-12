Artistas de Santa Maria vão revitalizar espaços públicos da cidade

A prefeitura de Santa Maria deu início à execução do projeto Arte Mural Parque Itaimbé. Através de edital, foram selecionados projetos artísticos na linguagem Arte Mural/Grafite para serem realizados em espaços do Parque Itaimbé. A produção dos artistas teve início na rua Silva Jardim e ocorrerá durante as próximas semanas.

Por edital, foram selecionados cinco projetos do coletivo InstitutoArt 13/40, denominado "Projeto Mais Arte Mais Vida", dos artistas Rafael Itaqui, Nanda Beck e Israel Caetano, além de uma iniciativa do artista Braziliano, denominado "Mural Basquete, lazer e saúde", e outra, da artista Fernanda Xavier, denominado "O Desabrochar" e "Elos Selvagens". O concurso teve como principais objetivos estimular a produção artística local e revitalizar o Parque Itaimbé.

"Esta ação faz parte dos editais da Lei Aldir Blanc. Além de envolver artistas locais em uma proposta diferenciada e gerar trabalho e renda neste ano difícil para o segmento, Arte Mural traz ainda mais beleza ao lugar especial da cidade que é o Parque Itaimbé. Queremos transformar o local em uma grande galeria à céu aberto", explica a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Rose Carneiro.

Para isto, através da Lei Aldir Blanc, foi destinado o valor de R$ 120 mil para as produções dos locais escolhidos que são o Viaduto Silva, Viaduto Tuiuti, Viaduto Pinheiro Machado, Viaduto Venâncio Aires, Concha Acústica, Espaço Le Parkour, entre outros