Idese coloca Bento como uma das melhores cidades do RS

Foram publicados, na semana passada, os números relativos ao Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese) do Rio Grande do Sul. O estudo, promovido pela secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, por meio do Departamento de Economia e Estatística, mostrou novamente Bento Gonçalves na liderança dos municípios acima de 100 mil habitantes do Estado.

O Idese é um termômetro do desenvolvimento do Estado e municípios e leva em conta indicadores de renda, educação e saúde. Os dados divulgados referem-se ao ano de 2018. O indicador geral de Bento Gonçalves foi de 0,834, o que o coloca em primeiro lugar, segundo os critérios do estudo, de município com alto grau de desenvolvimento - classificação que já havia sido atingida em anos anteriores. Bento também está na primeira colocação no ranking saúde (0,905), e em segundo lugar em educação (0,779). No bloco renda permanece em terceiro lugar (0,817). Todos índices apresentaram crescimento.

Segundo os dados apresentados, o município da serra gaúcha se destaca pelos cuidados na Atenção Básica, através de consultas especializadas, exames, atendimento multidisciplinar, cuidados no pré-natal masculino e feminino e alto índice de vacinação. Além disso, é referência nos cuidados com a saúde do idoso, atendimento com especialistas, medicamentos disponíveis nas seis farmácias públicas e cobertura hospitalar. Na educação os dados analisados são relativos aos estágios desde a pré-escola. Com as inaugurações recentes de escolas e ampliações, a cidade também avançou nesse quesito

Bento Gonçalves também figura entre as 15 cidades brasileiras menos desiguais, liderando as cidades gaúchas acima de 100 mil habitantes. O dado anunciado no início do mês pela Fundação Oswaldo Cruz observa renda, escolaridade e condições de domicílio de todos os 5.570 municípios do país. O Indíce Brasileiro de Privação (IBP) busca avaliar os contrastes sociais nas mesmas realidades e orientar gestores públicos na definição de áreas estratégicas.

Desde 2013 Bento Gonçalves lidera o ranking do Idese para os municípios acima de 100 mil habitantes. "Conquistamos esse resultado a partir de um trabalho baseado em indicadores, metas definidas e prioridades. Um trabalho qualificado realizado em prol da nossa população", destaca o prefeito, Guilherme Pasin.