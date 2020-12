São Borja cancela a maioria das festividades de Carnaval

A prefeitura São Borja anunciou a suspensão da realização da maioria dos eventos de Carnaval em 2021. O cancelamento dos eventos já foram formalizados através de decreto, publicado no Diário Oficial do município. A exceção diz respeito apenas ao Concurso Regional de Músicas para o Carnaval Apparício Silva Rillo, cuja realização é prevista, mas de forma online, sem a presença do público.

Em função da medida adotada, não serão realizados no próximo ano eventos como o concurso de escolha da Corte do Carnaval, o desfile das Escolas de Samba e o tradicional Cais Folia, no Cais do Porto. Entre as principais razões apontadas para a adoção desta medida está a não realização de aglomerações de pessoas, ação estratégica e de caráter preventivo já adotada ao longo de todo o ano de 2020. A finalidade principal é a preservação da saúde pública.

O Cais Folia é o principal evento do Carnaval de São Borja, reunindo mais de dez mil pessoas em cada uma das três noites de festa. Portanto, é impossível a sua realização diante dos evidentes riscos de contágios pelo Coronavírus. O mesmo ocorre em relação aos demais eventos, como o desfile das escolas de samba, que igualmente reúne milhares de assistentes e participantes.