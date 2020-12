Cinco bairros têm alta nos casos de Covid-19 em Pelotas

Um novo levantamento, feito pelo Observatório de Segurança Pública sobre o zoneamento dos casos de coronavírus em Pelotas, foi divulgado. A análise construída a partir dos dados coletados pela Vigilância Epidemiológica, até o dia 24 de dezembro, identificou crescimento no número de pessoas infectadas pelo vírus da Covid-19, em cinco bairros da cidade: Fragata, Três Vendas, São Gonçalo, Laranjal e Colônia. As regiões do Centro, Areal e Barragem apresentaram redução nos percentuais de contágio.

O Fragata permanece como a localidade com maior número de infectados, com 23,2% dos casos confirmados, 0,1 ponto percentual acima do levantamento anterior. Já as Três Vendas, que na avaliação anterior tinha 21,7% dos positivados para a doença, passou a ter 21,9% das confirmações até o momento.

São Gonçalo e Laranjal, que neste levantamento pontuaram com 8,8% e 4,8%, respectivamente, também apresentaram crescimento no número de contaminados desde o último levantamento do Observatório. A Colônia também registrou elevação e passou a ter 1,7% dos confirmados com o vírus no município. As três localidades subiram 0,1 ponto percentual de um período para o outro. O número de pessoas que não informou a localidade de residência também cresceu, passando de 1,6% para 1,8%.

Apesar de não registrar aumento de casos e ter reduzido de 19,8% para 19,3% entre as análises, o Areal permanece entre as três regiões com mais resultados positivos para coronavírus. O Centro também teve índices menores nesta semana e passou a contar 17,6% dos casos (era 17,8% na última avaliação).