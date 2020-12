Local histórico de Imbé receberá Casa de Cultura e Museu Municipal

Com quase 70 anos de existência, Castelinho vai abrigar as duas atrações, além de áreas administrativas /Maurício Marques/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Cantar e contar a cultura e a história de Imbé. Essa será a principal missão da nova Casa de Cultura e Museu da cidade. O espaço, que fica na esquina das avenidas Garibaldi e Nilza Costa Godoy, no Centro, unirá ações, como as atividades da Escola de Música Guaracyra Ramos Kramer, com memórias das quase quatro décadas de história da cidade. O local escolhido é o antigo Castelinho, construção de quase 70 anos, adquirido há um ano pelo município.

A diretora de Cultura, Fátima Berro, falou sobre a destinação de um espaço para centralização da cultura local. "É uma felicidade muito grande receber este espaço. Um local que vai acolher nossos alunos e ampliar as possibilidades deste brilhante projeto cultural que é a Escola de Música. A nova Casa de Cultura propiciará um amplo espaço para realização de eventos, no futuro, quando tivermos condições sanitárias", destacou a professora.

A primeira dama e ex-secretária de Educação e Cultura, Joselaine Cardoso, também prestigiou a inauguração. "Estabelecemos como meta fazer muito pela saúde, pela educação e também pela cultura. Aos poucos, passo a passo, nós fomos conseguindo concretizar os projetos. Este aqui é mais um que conseguimos entregar para a nossa comunidade", disse Josi. O prefeito Pierre Emerim, que finaliza o mandato na quinta-feira, destacou a importância de reforçar a área cultural da cidade. "Nossa cidade não tinha esse espaço. Aqui nós poderemos, a partir de agora, cultuar nossas raízes e nossa cultura", celebrou o chefe do Executivo. "Ano passado apostei na desapropriação deste local para que virasse a nossa Casa de Cultura e Museu Municipal. Fomos muito criticados por isso. Mas hoje temos orgulho de entregar um espaço público, efetivamente pago e pronto para atender a cultura da nossa cidade", concluiu Pierre.

Dentro do novo espaço também há um ambiente voltado à educação ambiental, através do projeto "Nossa Onda é Preservar", executado pelo município em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram). A visitação pelo público será liberada em breve, a partir de definição de protocolos sanitários ao público em geral